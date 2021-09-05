美國女將史蒂芬絲(Sloane Stephens)太倒楣了，她在美網第3輪遭到德國女將可貝兒(Angelique Kerber)淘汰，隔天她自曝遭到惡意人士洗版，謾罵的留言達到2000多則。其中有種族歧視的字眼（史蒂芬絲是黑人），還有放話要「打斷她的腿」這種恐嚇留言，甚至有人詛咒她被性侵。到底史蒂芬絲得罪誰了？

史蒂芬絲在IG寫道：「這種永無止境的仇恨令人疲憊。」同時她展現自己很堅強，不會被這些雜音打倒。

那些人肯定不是史蒂芬絲的球迷，真正的球迷會在失意時給偶像打氣而不是謾罵。其次他們也不是愛國球迷，網球職業賽不是國際賽事，選手輸球了只是她自家的事，沒什麼理由罵她。那些人更不是可貝兒的球迷，可貝兒是贏球的一方。

史蒂芬絲曾與前輩小威廉絲(Serena Williams)發生嚴重的矛盾，她公開批評小威是個冷酷無情的女人，絕不是媒體塑造的那樣親切友善，讓她有一種偶像幻滅的感覺。不過小威的球迷不至於去騷擾史帝芬絲，也絕不可能用出種族和性別歧視的字眼。

根據球迷在網路討論的結果，那些謾罵者很可能是沒品的輸錢賭客，他們下注史蒂芬絲獲勝，但又不是真的喜歡她，所以才在她輸球之後惡意洗版。可貝兒是種子球員，不過史蒂芬絲拿過2017年美網冠軍，大概因此被看好能翻盤。史蒂芬絲贏了第一盤之後連輸兩盤，可貝兒以5-7、6-2、6-3獲勝。