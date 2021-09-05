這下子剛滿20歲且拿上季NBA年度新秀的黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾，恐將為了一時衝動付出應有代價！球弟先前被爆出的約會對象32歲網紅安娜蒙塔娜，最近接連在社群媒體公布懷孕消息，假如球弟不想太快被綁死，最多將付5100萬美元贍養費。

安娜蒙塔娜最近在社群媒體公布自己懷孕消息，且直指拉梅洛鮑爾是孩子的爸爸，卻很快就把這則動態刪除，不過隨後她又發布IG限時動態表示，「我愛上一個素未謀面的人(暗指她的小孩)！」更宣稱自己即將來場大冒險，但她很開心。

身兼網紅與模特兒的安娜蒙塔娜，在IG擁有超過220萬名粉絲，先前她跟皇馬足球明星本澤馬約會過，隨後謠傳她正在跟比自己小12歲的拉梅洛鮑爾約會，沒想到兩人戀情快速升溫，如今已經弄到球弟很快就要成為爸爸的現實程度。

拉梅洛鮑爾上季表現優異，場均可拿15.7分、5.9籃板及6.1助攻，如果他繼續打出這種優異表現，黃蜂3年後如果重新續約，球弟有機會成為史上首位拿到3億美元合約的球員，根據美國加州法律，他可能要付這份合約的17％，也就是5100萬美元當作贍養費。