北市1輛機車3日在中山區某處路口停等紅燈時，眼見轉為綠燈準備起步時，赫然驚見1對母女騎著滑板車緩緩地從左側駛過車陣到右側，該對母女神情從容、車速緩慢，似乎絲毫沒有察覺已闖紅燈；影片公開引起網友炸鍋，「三寶從小開始培養」、「兩輪四腳雙拼神主牌」、「真是好棒的身教」。

Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前上傳1段行車紀錄器影像，只見1處路口有大批車輛在停等紅燈，而等到燈號轉為綠燈後，車陣準備緩緩前行，突然有輛滑板車慢慢地從左方騎過穿越重重車陣，滑板車上為1對母女，而該對母女神情相當從容不迫，絲毫沒有意識到已闖紅燈，一旁還有好幾輛機車「目送」她們駛過。

滑板車母女闖紅燈悠悠穿過車陣 騎士看傻猛酸：好棒身教

影片公開短短1天就累積近2萬次觀看，許多網友紛紛留言說「老人家是四輪神主牌，它這個是兩輪四腳雙拼神主牌」、「好棒的身教」、「三寶從小開始培養」、「當他的小孩好可憐」、「三寶，從小時候手把手的訓練起來」、「騙保險金從小教起」、「母親失格」、「整個城市都是我的街道」。

依照《道路交通安全規則》第83條之3規定，非屬汽車和動力機械範圍的相關動力載具，不得於道路上行駛或使用，意即現行在道路範圍內使用電動滑板車等載具，已經違反規定，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。