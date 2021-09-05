長榮航空3名機師確診風暴延燒，由於確診足跡遍布雙北、桃園、新竹、苗栗、台中和高雄7縣市，指揮中心昨天(4日)發出110萬則細胞告警簡訊，長榮則針對近1500名機師全面普篩，抓出染疫黑數，且染疫危機還燒到後艙的空服員，疫調發現台中2名空服員與染疫機師密切接觸，導致空服員及其同住家人遭到隔離，範圍之廣可能成為下波疫情關鍵。

長榮目前已有3名機師，1名機師兒確診，足跡擴散至雙北、桃園、新竹、苗栗、台中和高雄7縣市，加上擔心是傳染力極高的Delta變異株，指揮中心昨緊急發布110萬則細胞告警簡訊，提醒8月13日至9月2日期間曾經與確診者足跡重疊的人若出現症狀，趕快就醫。其中案16120機師於8月26日飛芝加哥，28日發病，返台加強自主管理期間回苗栗探親、違規與友人聚餐，8月30日飛澳洲布里斯本時還在健康聲明書上隱匿症狀，31日入境後私下到診所就醫，不通報衛生單位，直到9月3日才確診，已遭到長榮開除。

不只如此，現在疫調發現台中一名29歲空服員與案16120是密切接觸者，30日一同飛布里斯本，當時案16120已經有傳染力，導致空服員及他的同住家人都遭到隔離。

而案16119機師則是足跡廣，到過桃園、新竹、高雄，21日出現症狀前曾經和妻子去高雄推拿館按摩，28日還去過內灣老街、家樂福中原店、29日去2021桃園蓮花季等。8月30日飛布里斯本，31日入境，當天就去湖口車站和新豐鄉某汽車旅館，下午轉戰藏壽司青埔店吃飯，9月2日採檢、3日確診，雖然短班僅需自我健康監測，但確診機師的自由隨興，卻讓全台百萬人陷在感染風險中。

同時，昨天(4日)也傳出台中另一名空服員是案16119密切接觸者，於8月23日飛馬尼拉時接觸，同住7名家人也一起遭到隔離。

至於案16119和案16120兩名機師是是何時遭到感染？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨指出，，案16119和案16120於9月2日採檢，Ct值分別為30、28，隔天再採Ct值下降為18及28，病毒量增加，顯示是近期的感染，社區風險也增加。