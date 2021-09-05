長榮確診機師在自主健康管理期間到處趴趴走，疫情指揮中心昨發送110萬封細胞簡訊，提醒有收到的民眾注意身體狀況。一名急診科醫師透露，不少民眾收到簡訊後，紛紛到醫院急診室排隊等篩檢，人多到癱瘓整個急診室，他急著呼籲「拜託大家除非有明顯症狀，否則不要隨意來到醫院」。

該名急診科住院醫師昨（4）日於個人粉專《J個醫生》指出，下午指揮中心110萬封細胞簡訊發送不久後，就在IG上看到不少醫療院所急診室的醫護人員發文哀號，因為許多民眾收到細胞簡訊後，擔憂曾與確診機師足跡重疊染疫，紛紛湧入醫院急診室排隊篩檢。

該名醫師發文懇求，拜託有收到簡訊的民眾，除非有明顯症狀，否則不要隨意到醫院，現在每個人該做的是勤洗手、戴口罩及維持社交距離。貿然到急診室篩檢、求診，有可能讓你接觸到真正的確診者，發送細胞簡訊的目的是提醒民眾「自主健康管理」，並非「就醫提醒」，呼籲民眾別再用恐慌癱瘓急診室。

對此，疫情指揮官陳時中昨天也於記者會中表示，有收到簡訊不代表一定有接觸，只是足跡可能有重疊，因此收到也不必太擔心，若回想起來曾經有症狀或現在有症狀，可向醫師諮詢及採檢。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。