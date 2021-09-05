39歲女星謝忻昨（4日）在社群平台發表深夜駕車爆胎的驚魂記，當時她開車上國道聽到底盤發出怪聲，伴隨著車身劇烈搖晃，確定爆胎後切到路肩報警，警方建議她待在護欄外側，讓她嚇傻：「媽呀！下面是基隆河欸！」

謝忻表示，車子開到高速公路時就有點不對勁，直到經過汐止段的一處施工區，底盤傳來「咔咔咔咔咔咔」的巨大聲響，車身跟著大幅度晃動，「我知道，我的車胎爆了，驚險的是此刻我正在內線道」，她趕緊按下警示燈，將車切到路肩等待救援，未料停下來的地方是將下五堵交流道的護欄旁邊，車流量相當大，天色又暗下來，考量其他遠處駕駛很難看到黑色愛車，謝忻翻找後車廂尋找三腳架，卻只挖到千斤頂，還好瞄到一件反光背心並火速穿上。

謝忻打電話報警，警方認為她站在交流道口比較危險，告知：「可以的話就跨出護欄，待在護欄外側比較安全。」謝忻往護欄外一望，當場嚇傻：「媽呀！下面是基隆河欸！我在橋上啦！就這樣跨出護欄會上社會新聞吧？」她彷彿熱鍋上的螞蟻，緊張到快要哭出來，更危險的是，車流量不僅大，只要有砂石車經過橋就會像地震一樣搖晃，所幸20分鐘後拖吊車就出現，結束這場驚魂記。

最後，謝忻提醒所有開車的人，平常就要熟悉車內的緊急設備，以及三腳架或反光背心放置處，這樣會比較安全。