才跟「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、「舔耳哥」史蒂文生一起接受獨行俠試訓未受青睞的蒙塔艾利斯，接著又被《The Athletic》記者比加尼爆料，已經前往火箭接受試訓，就連「九指神射」傑拉德格林也進行試訓，不過兩人加盟火箭機率都不高！

當年跟柯瑞競爭勇士一哥失敗的蒙塔艾利斯，隨後前往公鹿、獨行俠、溜馬等隊打球，仍無法換到長期合約，2017年被溜馬釋出後，就成為自由球員至今乏人問津，儘管大陸CBA曾跟他招過手，他卻斷然拒絕，且繼續等待NBA機會。

就算都快4年沒在NBA打球，35歲的蒙塔艾利斯仍然不想放棄NBA舞台，最近才放話將會前往多支球隊試訓，至今仍無正面消息，尤其是目前火箭陣容早已超過15人上限，火箭沒道理為了簽下艾利斯，放棄繼續培養且扶植新秀機會。

傑拉德格林則是標準「浪人」型球員，生涯待過塞爾提克、灰狼、火箭、獨行俠、籃網、太陽、溜馬、熱火等隊，也曾到過大陸CBA打球，原本2017年重回火箭打得還不錯，卻因左腳骨折缺席2019-20年球季，如今看來重返火箭機率渺茫。