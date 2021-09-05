葉男隨身攜帶犯案工具。（民眾提供）

葉男慣常搭乘大眾交通工具，轉而偷腳踏車代步行竊。（民眾提供）

警方找到葉男時，他身上還有來源不明的贓物。（民眾提供）

葉姓男子長期透過火車、自行車代步，闖入民宅行竊，竊盜地圖遍及台灣西部，日前在苗栗縣苗栗市1處民宅，竊走10瓶紀念酒及零錢，苗栗警方鍥而不捨，最終在台北市1處旅社找到葉男，並依加重竊盜罪移送苗栗地檢署，葉男今年3月也曾在苗栗行竊遭逮，直言「再也不到苗栗偷！」

警方指出，葉男犯案手法是先透過大眾運輸交通工具如火車，到不同縣市，再偷竊腳踏車作為代步工具，規避警方追緝，此次在苗栗市行竊後，警方透過監視器追查，發現葉男在台北、桃園、台中、台南等地走透透竊盜，因葉男居無定所，增加追查難度。

不過警方並未因葉男行蹤不定而放棄，專案小組還曾前往台中、嘉義、高雄及台北等地查訪，最終鎖定葉男活動區域，4日持地檢署核發的拘票，在台北市1處旅行社拘提到葉男，也在他身上找到螺絲起子等犯案工具，當時葉男身上還有高粱酒、金飾等來源不明的物品。

葉男看到警方上門也傻眼，他以為他偷竊並非重大刑案，只要不斷換居住的地方，警察不見得有空找他，因此他在各地行竊，殊不知仍逃不過法網。由於葉男今年3月也曾在苗栗縣造橋鄉行竊時遭逮，此次偷酒後又被警方找上門，直言「再也不到苗栗偷」。

苗栗縣警察局長周煥興今年1月16日上任，他認為住宅竊盜為民眾切身之痛，因此指示若有住宅竊盜，比照重大刑案辦理，並管制辦案進度，務必全力偵破。苗栗警分局也發揮團隊精神，尋找葉男犯案蛛絲馬跡，順利偵破，警方也呼籲，民眾務必做好防竊措施，加裝監視器等，讓宵小無機可趁。