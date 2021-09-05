明天（6日）是農曆7月30日，即是鬼門關的日子，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，水瓶座、金牛座、雙魚座、摩羯座受到逆行星象影響，不宜前往較陰的山洞或海邊，而生肖屬牛、豬、羊、馬的人外出也要特別注意人身安全，以免遇到沖煞，恐導致身體不適、衰運連連。

▍水瓶座：木星與土星逆行水瓶座，因此鬼門關時，水瓶座的人要注意避免前往樹蔭下，容易犯沖、遇煞氣，導致身體不適。

▍金牛座：天王星逆行金牛座，因天王星也代表突發狀況，所以金牛座的人在鬼門關當天要注意繞開危險路段，或者避免長途開車，以免發生交通意外。

▍雙魚座：雙魚座受到海王星逆行影響，小孟老師建議，雙魚座的人不要前往海邊或河堤，就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。

▍摩羯座：冥王星逆行摩羯座，因此鬼門關時，摩羯座不宜前往山洞或陰廟，以免被好兄弟靠近，不僅會讓你身體欠佳，更會導致衰運連連。

▍生肖牛：屬牛的人今年犯太歲，因此在鬼門關當天不宜前往山區，也要避免去山坡邊，以免摔倒或跌倒。

▍生肖豬：對屬豬的人來說，鬼門關當天剛好是沖煞日，因此，不宜前往交通事故較多的地方，或者過去有人往生的地方，以免被抓交替。

▍生肖羊：屬羊的人沖太歲，因此鬼門關時要注意不宜靠近較陰的地方，小孟老師表示，「例如醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重會導致身體不適。」

▍生肖馬：屬馬的人害太歲，因此應避免在鬼門關時到外地出遊，若你一定要前往異地，記得千萬別開車，否則容易遇到交通事故或被罰款。