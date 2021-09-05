波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於今日上午運抵臺灣。（取自蘇貞昌臉書）

波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於今（5）日上午運抵臺灣，總統府發言人張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個捐贈疫苗予我的歐盟會員國，這再次彰顯民主夥伴間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」，也堅定共同抗疫的決心。

張惇涵表示，總統府再次誠摯感謝波蘭政府對臺灣的溫暖支持；並誠摯感謝外交團隊及許多友人的努力奔走，在全球疫情嚴峻且國際疫苗供應不穩定之際，在短時間內順利完成該項計畫。

他說，在去年歐洲疫情嚴峻之際，臺灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭，而在今年5月臺灣升高疫情警戒時，波蘭則捐贈防護衣予臺北市政府。而波蘭也是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個捐贈疫苗予我的歐盟會員國，這再次彰顯民主夥伴間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」，也堅定共同抗疫的決心。

張惇涵表示，這份來自中歐的溫暖援手，讓臺灣人民備受感動。臺灣與波蘭關係友好密切，雙方也是共享民主、自由、人權價值的理念相近夥伴。臺灣會持續與波蘭深化合作夥伴關係，在既有的友好基礎上，深化各領域的合作連結，共同促進兩國繁榮福祉，也共同為全球健康與普世價值，貢獻良善力量。