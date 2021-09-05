林男駕駛自小客車下烏日高鐵匝道出口處（東向4K處），不明原因自撞護欄肇事。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

31歲的林姓男子，今天凌晨近2時駕駛自小客車，沿中彰快速道路由南往北方向行駛，於下烏日高鐵匝道出口處（東向4K處），不明原因自撞護欄肇事；警方指出，警方獲報後前往救護，發現林男頭部及胸腔受創，送往中山醫院急救後於03時02分宣告不治，全案正由警方調查處理中。

林姓男子今天凌晨駕駛自小客車，沿中彰快速道路，由南往北方向行駛，於下烏日高鐵匝道出口處（東向4K處），突然不明原因自撞護欄；台中市警局第四分局南屯所及第四分隊於凌晨01時53分獲報，立馬前往協助處理。

警方表示，員警到場救護時發現林男頭部及胸腔受傷，送往中山醫院急救後，因傷重於凌晨03時02分宣告不治。經抽血檢測後檢測值為249.2mg／dL，換算呼氣值為1.246mg／l。當時天候晴朗無雨、尚未發現眩光情事，地面未有煞車痕，道路狀況乾燥，未有濕滑情形。

警方指出，因現場無監視器，肇因待查證中？警方呼籲民眾莫酒後駕車，上下匝道宜減速慢行，全案正由警方調查處理中。

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