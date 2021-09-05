波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗抵達台灣！蔡英文總統表示，對於波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣的慷慨義舉，「我要表達最深的感謝」。台灣會繼續和更多共享民主自由信念的國際夥伴，互相支持，一起克服疫情的挑戰！

蔡英文今早在臉書感謝民主夥伴共同抗疫，她說，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟成員國。這些歐洲國家，都和台灣一樣歷經追求民主自由的過程，跟我們共享同樣的普世價值，也更是台灣齊心抗疫的重要夥伴。

去年在歐洲疫情嚴峻之際，我們曾捐贈100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭。今年5月，波蘭也曾捐贈防護衣給台北市政府，協助防疫工作的進行。蔡英文表示，這些互助行動，不僅展現台波友好，也再次彰顯了民主國家間相互扶持、共同抗疫的善的循環。

她強調，目前，全球依然受到疫情的威脅，對於波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣的慷慨義舉，我要表達最深的感謝。台灣會繼續和更多共享民主自由信念的國際夥伴，互相支持，一起克服疫情的挑戰！