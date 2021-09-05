南韓「音源女王」IU（李知恩）外型清新脫俗，出道多年憑深植人心的甜美嗓音成為「國民妹妹」受到網友支持。除了歌壇上傲人成就外，IU出演多部熱門電視劇，也都有亮眼成績。各行各業廠商也看準她堅強實力與親和力紛紛邀約代言，不只從國際精品到知名運動服飾、美妝產品等；近期更攻占台北捷運，從進站閘門到街頭大型燈箱廣告，都能看出IU超高人氣。

在社群IG上也擁有高人氣的IU，把將近齊腰的長髮修剪到齊肩，讓粉絲們大飽眼福，也呼應IU曾說「比起長髮，更喜歡剪得整齊的短髮」。本篇貼文也讓粉絲們也不禁好評「推知恩超正，哪次不正」、「超美！終於剪短了，記得去年已經說想要短髮～愈看愈嫩」、「根本仙女下凡」。

再來這張則是一改「國民妹妹」本色耍叛逆，見IU披著白色羊毛外套，看似略帶小心機讓外套自然滑落，大膽露出黑色細肩帶平口上衣，整片性感鎖骨與雪白香肩一覽無遺，火辣美照讓粉絲們暴動留言：「天啊，怎麼這麼美」、「知恩我老婆」、「根本仙女下凡」、「知恩一生推」。

除了被IU大秀性感吸引外，也有眼尖粉絲發現身後造型師與疑似劇照的外拍圖，加上最新一段在錄音室的限時動態，種種線索讓人不禁遐想驚呼：「限時看起來應該是在錄音，新歌要來了？」、「難道是為新歌發表做準備？」