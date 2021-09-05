高市2男3女因疫情期間憋得慌，群聚在一處未營業檳榔攤2樓打麻將。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區2男3女疫情期間憋得慌，群聚在一處未營業檳榔攤2樓打麻將，轄區警方獲報查緝，進屋發現僅陳姓男子在場，但客廳麻將桌上卻有未打完的牌局，警方認為有異，上樓查看，揪出1男3女躲在頂樓，當場依違反傳染病防治法製單舉發，由於最高共計可罰7萬5000元，讓5人衰喊「下次不敢了」！

前鎮分局警方調查，49歲的陳姓男子和54歲的黃女、57歲的鄭男、48歲的王女和66歲的李姓女子，疫情期間，久未打麻將手癢，5人和友人商借位於三多三路尚未營業的檳榔攤2樓打麻將消遣。

9月3日下午2時許，一心路派出所接獲報案，指該處2樓有民眾群聚賭博違反非同住者的室內非必要社交聚會的防疫規定，所長李邦豪率員到場查緝；警方敲門許久後，陳男姍姍來遲應門，警方進屋發現僅陳男1人，但現場麻將桌有排列未打完的牌局，認為事有蹊蹺。

警方衝上頂樓查看，發現群聚打麻將的黃女等4人神情慌張地躲在頂樓，5人坦承群聚打麻將，堅稱有依防疫規定戴上口罩，但由於違反傳染病防治法第37條，警方依法開出可裁罰3000元至1萬5000元舉發單，並移請衛生局裁罰；5人得知最高恐被罰總計7萬5000元，嚇得直說：「下次不敢再群聚打麻將了」。