今年58歲的香港武打巨星甄子丹，演出過《精武門》、《英雄》、《殺破狼》等經典動作片，而主演《葉問》系列電影讓他在兩岸大爆紅，一身好功夫加上英俊剛毅外型，讓他成功走出國界，打入好萊塢，因此得到「宇宙最強」封號，而甄子丹除了演藝事業外，跟選美冠軍老婆汪詩詩的好感情也為人所讚揚，兩人婚後生下一雙子女，如今大女兒甄濟如(Jasmine)已經17歲，根本女大十八變，模樣迷倒眾人。

甄子丹曾有過一段僅1年的短命婚，直到2003年邂逅汪詩詩，當年的她不僅是多倫多華裔小姐冠軍佳麗，還是鑽石大王的掌上明珠，更重要的是，汪詩詩足足小了甄子丹18歲，但真愛擋不住，兩人認識4天就交往、當戀人3個月就閃婚，婚後感情一直相當好，汪詩詩為老公生了一雙兒女，也甘願在當紅之際放下事業，專心照顧老公與孩子們，這讓甄子丹感動一輩子，因此從不吝於寵妻與宣揚夫妻之間的愛情，堪稱演藝圈模範婚姻。

甄子丹與汪詩詩是在結婚1年後，迎接大女兒Jasmine到來，是爸媽用心呵護的小公主，甄子丹也總是帶著一家子，出席各大活動場合，如今Jasmine算算年紀，已經17歲了，經營著自己的社群帳號，而當年的可愛小女孩，讓人見識到「女大十八變」，出落成了氣質出眾的美少女，眾人都說她完美遺傳了明星爸媽的優質基因。

17歲的Jasmine經常在IG分享生活照，可以發現她擁有跟媽媽相似的高挑身材，光腿長就有110公分，加上清秀甜美的臉蛋與清新氣質，也被業界相中，多次登上時尚雜誌，她還經在社群分享歌唱、彈琴影片，相當多才多藝，之前甄子丹生日，Jasmine就在IG分享了父女同框照，穿著華麗禮服的她，挽著甄子丹的手現身，身高已經跟爸爸差不多，身材婀娜，讓人直呼真的好美，且很有明星風采。