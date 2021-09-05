就算「小皇帝」詹姆斯到現在仍不承認自己「過氣」，《ESPN》球評帕金斯卻直接把他請下神桌了！帕金斯最近談到當今最強球員話題時表示，「杜蘭特是現在世界上最強的球員，是時候有人把詹姆斯趕下王座，取代他成為當今最強球員。」

「我們在討論是一個即將在聯盟征戰第19年的傢伙，我不知道詹姆斯是否還在乎自己是世界上最強球員(事實上他還很在乎)，」帕金斯表示，「詹姆斯已經37歲了，對吧？火炬在他肩膀上扛了那麼久的時間，也該是時候傳承下去了。」

帕金斯也比較了杜蘭特與「字母哥」阿提托康波，「現在外界都在爭論，有些人認為阿提托康波最強，也有些人說是杜蘭特，但我認為杜蘭特才是NBA最強的球員，因為他是有史以來最好的得分手，他在防守端能力也始終被低估了。」

畢竟阿提托康波近年雖然先後拿下年度MVP、總冠軍賽MVP等大獎，他的技術層面仍有不少問題有待解決，不僅是三分投射準度，更被人詬病的是他在今年季後賽的罰球，反正隨著新球季即將開打，杜蘭特就要跟字母哥正面對決爭搶東區冠軍了。