機師染疫讓民眾憂心成為破口，桃園市長鄭文燦5日說明疫情表示，機組員站在防疫第一線，應該遵守嚴格防疫規範，相對也要受到完整防疫保護。鄭文燦也呼籲，中央應考慮協助，航空公司機組員完成第3劑疫苗接種。

鄭文燦說，機組員站在防疫第一線，應該遵守嚴格防疫規範，相對也應該受到完整防疫保護，社會各界對於機組員，也應該給他們關懷支持，不要標籤化。他表示，空運仍然是台灣經濟支柱，許多出口依賴空運，因此防疫標準要提高，保護也要周全。他認為，必要時中央應該考慮協助，航空公司機組員完成第三劑疫苗接種，

有立委提出，桃園市民優先接種疫苗，鄭文燦說，桃園是國門第一線，承擔更高風險，疫苗接種之初，他就呼籲機場從業人員、機組員，疫苗覆蓋率要百分百。他也說，到9月4日桃園劑次人口比111萬2708人，覆蓋率達48.95％，中央希望10月前完成6成的目標，桃園會提早完成。