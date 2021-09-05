阿富汗重回塔利班手中，塔利班向來對女性殘暴、踐踏女權，滯留印尼的阿富汗難民少女憂心忡忡，指塔利班視女性如草芥，令人非常傷心。她們呼籲塔利班維護女權，也期許自己未來幫助改善家鄉女性的處境。

塔利班（Taliban）曾在1996年至2001年掌權，執行他們的伊斯蘭律法，女性不得上學或工作、被逼為妻或當性奴隸、必須穿全身罩袍且有近親男性陪同才能外出、違反規定會被公開鞭刑、石刑或處死。如今塔利班重返執政，阿富汗女性身陷絕望。

16歲的阿富汗難民艾克巴利（Mohadesa Akbari）日前接受中央社記者訪問時說，她很擔心親戚在阿富汗的安危，尤其她阿姨及和她同年的表姊妹。塔利班視女性如草芥，男女地位有很大的不同，「男性比女性的價值高許多，這令人非常傷心」。

艾克巴利說，她的阿姨經營美妝業，這是塔利班不容許的，阿姨非常害怕遇害；她的表姊妹也很擔心被殺害，全家想離開阿富汗，仍在等待機會。

艾克巴利的父母在塔利班上次執政時逃離阿富汗，艾克巴利在伊朗出生。蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登發動911恐攻後，美國等聯軍為圍剿庇護蓋達的塔利班，在2001年揮軍阿富汗，擊垮塔利班政權，艾克巴利在那之後曾短暫回阿富汗3年。

儘管過去20年間，阿富汗仍戰火頻仍，許多傳統家族、部落對女性的限制卻也逐漸鬆綁，阿富汗政府曾透過修憲和立法推動性別平等、終止對女性暴力、禁止強制婚姻或童婚、保障女性就學、工作、參政等權利，整體而言，女權有顯著提升。

英國廣播公司（BBC）日前根據國際組織的資料報導，至今年8月，阿富汗有350萬的女童入學，不過仍有370萬的兒童失學，其中6成是女生；5%的女性曾上大學、目前約1/3的大學生是女性；22%的女性有工作；20%的公務員是女性；國會有27%的女性議員；另外，至2019年的資料，有約1000名阿富汗婦女創業。

艾克巴利說，阿富汗女性的處境在過去20年有許多改善，有點開始往男女平權的方向走，「但是現在一切都變得非常糟糕」。她說，她最近在新聞報導和社群媒體看到阿富汗的狀況，非常難過，「我幾乎不敢看相關的消息」。

艾克巴利一家人仍在印尼等待到第3國安置的機會。她說，難民生活很辛苦，她無法計畫自己的未來，「我希望當心理學家」，阿富汗人有很多心理創傷，難民也是，有很大的壓力，很需要心理上的支持，我希望幫助他們」。

今年18歲的阿富汗難民諾里亞（Nooria）說，過去20年間，阿富汗女性在社會各個領域都扮演著積極角色，不論是當老師、醫生或者其他行業，都是社會重要支柱。

她說，因為阿富汗的情勢，她們被迫逃離，令人非常傷心，社會需要她們，但她們無法留下來，因為留下將有生命危險，「我盼望奇蹟出現」，讓她們能繼續貢獻社會。

諾里亞說，阿富汗女性在過去20年已經證明，她們非常有才能、堅強、活躍，她們必須有權利繼續做她們想做的工作。許多國家的民眾信奉伊斯蘭，這些國家的女性能自由生活、工作，印尼就是一個例子，塔利班應學這些國家，維護女權。

諾里亞的父母帶著她和兄弟姐妹在8年前落腳印尼，希望到第3國安置，至今仍沒有著落。諾里亞先前在由非政府組織支持的「難民學習中心」唸書，已唸完最高年級的課程，現在和其他同年的難民一樣，面臨無法繼續唸書的困境。

諾里亞說，難民學習中心有英文、科學、數學、地理等授課，她對英文特別有興趣，「我的目標是當記者，我想要為沒有聲音的人發聲」，報導不為人知的故事，例如阿富汗女性、女孩的處境或者其他議題，讓讀者對世界有更多的認識。

目前印尼有約1.4萬名難民，約半數來自阿富汗。印尼未簽署聯合國難民公約，不收容難民，也不准難民找工作或就學。在印尼等待安置約7年的阿富汗難民阿濟茲（Aziz）指出，很多難民在印尼很多年了，「生活上面臨許多問題」。

阿濟茲說，他本身是足球員，熱愛運動。他除了在「難民學習中心」當足球教練，也在5年前組成女子室內5人制足球隊，「我試著用足球教學與訓練，讓我們都能在困難的生活中，來這裡找到一點點的快樂，暫時忘記煩惱」。

阿濟茲說，由於難民在印尼不能工作賺錢，要維持球隊練習也很不容易，希望能有其他足球隊的支持，讓足球隊能繼續維持下去。（編輯：黃自強）1100905