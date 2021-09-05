中秋佳節將至，相信很多人準備在四天連假放飛自我、大快朵頤了吧？揪親朋好友烤肉相聚，香味撲鼻讓人一口接一口，最後再配上香酥可口的月餅當作甜點，絕對是中秋節的一大享受！不過對於愛美、正在控制飲食的人來說，這將是一大考驗，面對各式各樣的月餅禮盒，讓人每一種口味都想嘗試，明知熱量高，但美食當前根本抵擋不住誘惑！究竟怎麼吃才能維持良好體態，不造成身體負擔呢？記住以下「健康吃月餅」5大攻略，才不會被嫦娥笑月餅臉喔！

1. 超夯月餅等於多少碗飯？記住份量不超標

市面上常見的月餅：廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、鳳梨酥，咖哩餅等，其中又以皮薄餡多的「廣式月餅」熱量最高，為了特製餅皮，油脂會比一般月餅來得多，加上翻炒的餡料搭配蛋黃、蓮蓉、棗泥，吃一個相當於3碗白飯；另外，最常食用的「蛋黃酥」，雖然是上述月餅中熱量最低的，沒想到也將近一碗白飯的份量，一不小心就超標了。

（圖／示意圖 shutterstock）

2. 絕美搭配 「分享」吃出新滋味

想吃月餅又怕高熱量？你可以選擇與親友「分享」，達到減量的效果，搭配無糖茶或白開水，可以化解月餅的油膩感；若獨自一人食用，建議可以選擇不含蛋黃餡的月餅，並搭配時令水果幫助腸胃道蠕動，促進健康。

3. 挑選明確標示、小份量「天然食材」月餅

一碗白飯大約280大卡，因此建議挑選低於一碗飯熱量（280大卡）的月餅，避免一下子攝取過多造成身體負擔。此外，也能選擇小份量包裝，並使用天然食材做為餡料的健康月餅，許多坊間業者將堅果、土鳳梨、柚子等高纖食材入餅，利用本身甜味減少人工香料與糖份的添加。

（圖／示意圖 shutterstock）

4. 一日三餐V.S.月餅 怎取捨？

讓人又愛又恨的月餅，到底要怎麼在三餐之間取捨，才不會讓今天吸收的熱量超標呢？其實非常簡單，今天吃了月餅，三餐的主食澱粉量就要減少，並以燙青菜、水煮肉搭配，緩解月餅的高油脂，避免肥胖找上門。

5. 適度運動 「這個時間」不要吃

雖然中秋節大批民眾返鄉與家人團聚，加上疫情關係，大家會選擇宅在家，但是「運動」絕對不能少，即使小心翼翼注意每一口份量，但還是無法精準掌控，所以記得出門動一動消耗卡路里。此外，許多人會將月餅當作飯後甜點，但儘量不要在晚餐後食用，也千萬別當作宵夜，否則容易造成熱量囤積及夜晚腸胃不適，壞了你的假期興致！