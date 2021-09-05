蘋果預計在9月中舉行新機發表會，iPhone 13系列將正式亮相，隨著新機推出，iPhone 12開始出現拋售潮，陸媒報導，部分平台販售iPhone 12的價格大跳水，若加上優惠甚至比官網還便宜快9000元。

快科技報導，由於iPhome 13新機即將上市，讓還在販售的iPhone 12的價格開始下滑，某些平台甚至推出相關優惠，使得iPhone12 128GB版本的價格僅要4799元人民幣（約台幣20635元），比官網的6799元人民幣（約新台幣29235元），整整便宜2000元人民幣（約新台幣8600元）。

報導指出，目前關於iPhone 13的相關傳聞不斷，部分爆料者指出，iPhone 13的價格會與iPhone 12當初的售價相似，在價格差不多，但功能更升級的狀況下，有消費者會直接選擇等待iPhone 13系列，iPhone 12的價格也受到衝擊。

至於iPhone 13的手機規格，目前傳出增加電池續航力是一大亮點，並結合蘋果A15晶片改善相關功能，整體續航力預計能獲得大幅改善，解決飽受用戶批評的主要痛點。

由於iPhone 13系列的續航力獲得提升，有消息指出，iPhone 13 Pro系列的螢幕刷新率將來到120Hz，並可能搭載三星的LTPO螢幕，讓整體螢幕體驗更加出色。