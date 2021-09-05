大谷翔平盜二壘失敗。（美聯社）

天使隊大谷翔平擊出第43號全壘打。（MLB臉書）

天使隊大谷翔平本季第43轟出爐，他前一戰對遊騎兵取得勝投，5日打第2棒，對決遊騎兵先發左投阿拉德(Kolby Allard)，大谷前兩次打成飛球與滾地出局，終於在6局下逮到一顆失投的切球轟成右外野3分炮，這同時是他暌違半個月第一次把壘包上的隊友送回來得分。8局下大谷追加1支安打，之後盜二壘被抓到出局。天使終場4-1獲勝。

大谷翔平最近的打擊率慘不忍睹，26次打數僅有3安打，2支是全壘打，吞下9次三振。他的揮棒愈來愈像賭博式的打法，無法阻止打擊率往下掉（0.260），只夠讓他坐穩全壘打王寶座。目前皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)瘋狂追趕到第40轟，相信也給大谷帶來更多揮大棒的壓力，裴瑞茲近況極佳，26打數8支安打包含4轟，成為美聯全壘打王頭號競爭者。

好消息是大谷在投手丘的表現不受影響，前一戰他主投7局失2分獲勝，用掉117球雖然對日職投手來說很平常，但在大聯盟是很驚人的單日工作量，而且他隔日還能上場打擊，甚至轟出全壘打，可見體力驚人。天使總教練麥登(Joe Maddon)已經認可大谷的超人體力，今年沒有採用過去讓大谷「登板隔日休兵」的調度，而是讓他繼續打擊，本季至少兩度演出「登板隔日就開轟」的戲碼。