近來航空機師有確診個案發生，校園也有全校緊急進行篩檢，台東普悠瑪扶輪社考量學生多數尚未施打疫苗，聯合3510地區各扶輪社前進偏鄉國小送愛心，購置消毒機、防疫愛心箱等，希望能陪伴學童安全、健康度過這波疫情。

9月學校陸續開學，學生們也回到學校上課；2日抵台的93萬劑BNT疫苗預計針對12至17歲青少年族群施打，而國小中、低年級加上幼兒園學童仍無疫苗注射。台東普悠瑪扶輪社考量偏鄉校園資源有限，爭取地區獎助金和籌措不足的經費，協助台東縣達仁鄉的國小及幼稚園建置一個安心的校園學習環境。

台東普悠瑪扶輪社表示，疫情影響百工百業，連校園也不例外，社友們都非常關心孩童的學習狀況，尤其是偏鄉學子，所以爭取獲得包括台東、東區、西區、東海岸、東北等扶輪社的支持，決定購置霧化消毒槍與醫用級消毒水，教室學生書桌和專科教室黏貼抗菌膜，送愛至達仁鄉土坂國小、安朔國小、台坂國小、達仁幼兒園等4所學校，配合校方1天可以進行消毒2至3次；也針對疫情期間家計受到嚴重影響者，贈予食物和文具等愛心包。

普悠瑪扶輪社友指出，國小學童和幼兒園的小朋友因為目前仍無疫苗可以施打防護，所以大家只能盡力協助偏鄉學校建置朝向安全的學習環境；受到扶輪社幫忙的學校都非常感謝社友們的愛心贊助，也會加強宣導小朋友日常還是要記得戴口罩、勤洗手和保持社交距離以策安全。