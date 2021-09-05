史瓦帝尼王國是我國在非洲唯一的邦交國，明（6）日是它53周年國慶。在實踐大學就學6年取得碩士的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世之子班柯希王子，今天出版《Yes 史瓦帝尼》一書，以中文介紹史瓦帝尼，期望台、史兩國人民更加相互認識並深化情誼。

前實踐大學校長陳振貴表示，他擔任校長期間，班柯希王子由史瓦帝尼前總理達姆尼帶領，於2014年8月19日到實踐大學參訪，在他大力推薦下，經國王恩准他來台選擇就讀實踐大學企管系國企組（之後更名國際企業英語學位學程），前後6年順利完成學士及碩士學位。

陳振貴說，在此6年期間，他以校長身分擔任班柯希王子的特別導師，定期見面、安排到政府部會、民間企業參觀實習。班柯希除了學了國企專業，還學會華語，更深度認識並喜愛台灣。

為促進台灣人民對史國的認識與了解，班柯希王子和實踐大學管理學院老師陳瑩峰共同完成了《Yes.史瓦帝尼》一書，全彩印刷，圖文並茂，十分珍貴。陳振貴說，9月6日是史瓦帝尼王國建國53周年國慶，他特以本書推薦序作者及該國恩史瓦帝三世國王朋友的身分，向讀者鄭重推薦，並祝台史兩國邦誼永固。

班柯希王子在實踐大學就學期間，協助舉辦史瓦帝尼文化及旅遊展、巡迴台灣各地展覽、關懷在地服務等，積極促進兩國教育文化交流。班柯希王子為深度推動台史多元合作發展，特別與陳瑩峰共同撰寫全球第一本以中文介紹史瓦帝尼的專書，衍生的相關版權獲利，將成為台史兩國青年的非洲發展基金。

《Yebo Eswatini》／《Yes 史瓦帝尼》，內容涵蓋史瓦帝尼王國的自然生態、人文環境、歷史文化、當代生活與未來發展，共有8個章節，分別為優美的天然環境、豐富的歷史傳承、原始的傳統文化、當代的日常生活、獨特的政治制度、多元的經濟發展、堅定的友邦情誼、非洲的明日之星等。