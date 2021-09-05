大陸工信部副部長辛國斌4日在2021中國汽車產業發展國際論壇上表示，今年1-8月大陸汽車產銷有望突破1600萬輛，年增10％左右。新能源和智慧網聯汽車產業保持快速發展，今年1-8月，新能源汽車產銷預計超過170萬輛，年增長約兩倍，市場滲透率超過10％。

《中國證券報》援引辛國斌分析稱，中國品牌汽車大而不優的問題仍然突出，企業數量較多，資源投入分散。新能源汽車產業規模持續擴大，還面臨鋰鈷鎳等價格上漲壓力，並導致近期的汽車晶片和零部件供應不足，部分汽車產銷連續4個月出現下降，後期穩定運行的壓力仍然較大。

大陸科技部高新技術司副司長續超前表示，「十四五」期間，科技部將堅持電動化、智慧化、網聯化發展方向，按照新的「三縱三橫」佈局，引領新能源汽車產業高品質發展。

續超前指出，將圍繞電動汽車產業鏈最關鍵的動力電池，前瞻部署新體系動力電池、全固態金屬鋰電池技術研究，開展無鈷動力電池和固液混合態鋰離子電池開發。圍繞新能源汽車產業鏈核心的燃料電池和儲氫系統、固體氧化物電池、車載液氫系統顛覆技術，重點突破高功率燃料電池電堆、高功率長壽命燃料電堆等核心瓶頸技術。