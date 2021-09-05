國內又爆國籍機師在自主健康管理期間，違規外出趴趴走，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上痛批，自主健康管理等同於沒有管理，社會給機師們包容、信任，結果卻被按在地上，狠狠地踐踏，大嘆疫苗保護力有限，真的不能重蹈覆轍。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨（4）日在個人臉書發文表示，繼華航機師在自主健康管理期間違規趴趴走，造成社區感染後，現又爆出長榮機師也同樣在自主健康管理期間違規聚餐，甚至未確實填寫健康聲明書，有隱匿症狀的嫌疑。

蘇一峰怒批，自主健康管理等於沒有管理，社會大眾給的包容、信任全被按在地上狠狠踐踏，民眾都配合疫情不出國，即便出國再入境後，也落實14天居家檢疫，外加7天自主健康管理，疫情升三級警戒，更做到自主性封城。

3名確診機師現有1人已確診染Delta，另2人的病毒基因定序尚未出爐，但外界高度懷疑也是感染Delta變異株，蘇一峰說，Delta變異株感染力是Alpha變異株的1.6倍，疫苗保護力有限，再加上許多民眾還未接種疫苗，「真的不能再重蹈覆轍了」。

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