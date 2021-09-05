Delta病毒來勢洶洶，國內出現3名機師突破性感染，除一名機師已確定感染Delta外，另二名雖然還在做病毒基因定序，但專家高度懷疑就是Delta，指揮中心昨也急發110萬則細胞簡訊，呼籲民眾有症狀儘速篩檢，面對疫情吃緊，雲林縣虎尾科技大學公告，開學日將延至中秋連假後，從原訂13日延後到23日。

根據虎尾科技大學官網公告，為了配合中央流行疫情指揮中心防疫政策、強化校園防疫，避免增加師生在中秋連假期間返鄉移動，特別將9月13日開學日再往後延10天，調整至9月23日開學，屆時再實施實體授課。

除了虎尾科技大學延後開學外，國立中山大學、嘉義大學也都延至中秋連假後開學，嘉義大學開學日為9月24日，中山大學則為9月23日。

此外，國立臺灣海洋大學、國立臺灣藝術大學、亞洲大學、國立中興大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學、國立中正大學、國立成功大學、國立高雄餐旅大學、南臺科技大學、國立高雄科技大學等則是開學後先實施遠距教學，有的到9月21日恢復實體上課，有的則延至10月10日才開放到校上課。