新竹縣長楊文科（右）4日晚間也到現場，與民眾同樂。（莊旻靜攝）

連續舉辦16年的新瓦屋板凳電影院，4日正式放映，首場由「哥吉拉大戰金剛」登場，受到疫情影響，民眾在保持社交安全距離、戴口罩等防疫措施下，共同欣賞電影，新竹縣長楊文科4日晚上也到新瓦屋，送給民眾義民祭平安符，期望能共同度過疫情，新瓦屋板凳電影院將於11日放映「冰雪奇緣2」。

楊文科表示，板凳電影院為新竹縣的傳統，也是不少大、小朋友在暑假期間期待的活動，務必要延續下去，今年因為受到疫情影響，導致原先在8月舉辦的板凳電影院，延續到9月，不過仍在落實防疫政策下舉辦，由於疫情仍在持續，楊文科也呼籲民眾務必做好防疫措施。

新竹縣文化局長李安妤表示，今年規畫系列活動，民眾可從下午4點玩到晚上9點，其中規畫「素人夢想家」、「童玩體驗坊」和「復古市集趴」等活動，另外還有「禾埕舞台秀」，邀請盛保羅魔幻劇團演出，11日則有客語R＆B創作才子蕭迦勒及Mr.One Cajon樂團表演。

板凳電影院第2場電影11日放映「冰雪奇緣2」，當晚8點45分也有「新瓦屋限量紀念板凳抽抽樂」，現場抽出100名幸運得主，連續2周看電影並填寫線上問卷，即有機會獲得好禮，活動期間還有「帶板凳換好康」、「填問卷送好禮」、「客話大聲講」、「行動書車」等活動，詳情可至臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」、新竹縣政府文化局官方網站查詢。