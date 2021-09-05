蔡壁如立委站在坑道旁「崇法務實」標語前，再次呼籲「希望用我們的民意，讓執政黨政府知道強大的民意在哪裡？（李金生攝）

蔡壁如（中）立委在翟山坑道帶隊喊出「1218迎戰公投」重申民眾黨的立場是「兩好兩壞」，就是主張不要核四重啟、不要公投綁大選，支持萊豬不要來、珍愛藻礁。（李金生攝）

蔡壁如化身「一日導遊」介紹金門的好吃、好玩，歡迎大家也來走一走。（李金生攝）

民眾黨展開4大公投全國各縣市宣講，率隊跨海來到首站金門的立委蔡壁如，今天上午赴著名景點翟山坑道、金酒公司了解旅遊現況，特地客串「觀光大使」，歡迎大家在疫情結束後，來金門好好玩一玩。

1961年開挖的翟山坑道，原是第一線海防運補據點，共分成2大部分，坑道全長101公尺，寬約6公尺，高3.5公尺；水道呈A字型，總長357公，寬11.5公尺，高8公尺，可容納小艇42艘，在1997年由金防部移交金管處開發為觀光景點。

金門自去年2月因疫情暫停「小三通」，兩岸遊客大幅減少，觀光旅遊面臨嚴重衝擊，蔡壁如今天一早走訪翟山坑道、金酒公司和當地特產店了解實況，希望金門早日揮別疫情陰影，再見往日觀光榮景。

蔡壁如在翟山坑道帶隊喊出「1218迎戰公投」重申民眾黨的立場是「兩好兩壞」，就是主張不要核四重啟、不要公投綁大選，支持萊豬不要來、珍愛藻礁。

蔡壁如並站在坑道旁「崇法務實」標語前，再次呼籲「希望用我們的民意，讓執政黨政府知道強大的民意在哪裡？強大的民意表現在公投上，民意就是兩好兩壞!」

最近幾乎每年都會到金門的蔡壁如說，金門有3寶-金酒、貢糖和麵線，其中手工麵線非常的特別，有到金門一定要吃外，當地鄉親早餐常吃的鹹粥（廣東粥）配油條，尤其油條跟台灣的不一樣，更是非常的好吃。

開心當起導遊的蔡壁如介紹當地特產砲彈菜刀，推崇現場製作的老師傅是傳承民俗記憶的「文創老師傅」、「文創者」，另遍布全島的閩南傳統聚落，很多是單姓血緣聚落，建築之美很有特色，希望在疫情結束後，國旅振興起來，歡迎大家也來金門玩。