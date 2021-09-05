桃園市機師確診Delta，且在桃園就讀高中的兒子也因此染疫，指揮中心因憂心是Delta病毒入侵，對此，國民黨中央委員連勝文直言，現在終結疫情的唯一方法，就是台灣要取得足夠疫苗，但因民進黨疫苗採購政策嚴重錯誤，又可能圖利特定廠商，導致台灣疫苗嚴重不足。他呼籲政府，要加快疫苗採購政策。

對於傳出機師兒可能被感染Delta病毒的消息，連勝文3日在臉書發文表示，根據專家說法，若要對抗Delta病毒，則至少要人口的八成完成兩劑接種，才能群體免疫。

連勝文批評，民進黨事前拚命阻擋，事後積極搶功的BNT疫苗在2日終於抵達，但卻發生同樣是年輕人，在校生可以施打此疫苗，但剛出社會的年輕人，卻不能打BNT，只能選高端或是少量的AZ，變成學長姐與學弟妹為了爭取有限的歐美疫苗，居然產生了世代衝突，更不要說還有數百萬人已打了第一劑疫苗，卻不知何時才有第二劑。

針對民進黨政府採購疫苗政策，連勝文直言，是嚴重錯誤，今年台灣疫苗整年都嚴重欠缺，所以打了第一劑的人，等到全部接種完第二劑，恐怕都是明年的事了，更不要說為了對抗Delta病毒，歐美已經開打第三劑了，台灣老百姓更是想都別想，若這不是台灣的悲哀，什麼才是？

連勝文怒轟，為什麼台灣人要面對這些荒謬的問題？結論就是因為民進黨疫苗採購政策錯誤，又可能圖利特定廠商，導致台灣疫苗嚴重不足。在此情況下，衛福部長陳時中及行政院長蘇貞昌等高層，為何會認為台灣的疫苗已經足夠？是拿台灣跟阿富汗比嗎？連指出，若每個人要打三劑，同時要八成以上的人口接種，光是加買莫德納是不夠的，勢必還要增加採購疫苗才是。