53歲港星李婉華曾是無線台力捧花旦，2003年結婚後，就和老公移居加拿大，淡出演藝圈，直到近年來才開設YouTube頻道，重新回到螢光幕前，凍齡有術的她，仍保有亮麗外型，而她的大女兒Natalie遺傳媽媽好基因，出眾外貌引起熱議。

李婉華18歲愛女從小在加拿大長大，因此作風較為大膽，打扮偏歐美風，常不吝於分享好身材，從她的社群可看到，她喜愛偏性感穿著，留著淺褐色的微捲長髮，露出燦爛笑容，頗有混血兒的感覺，亮眼外型和火辣身材，一點都不輸媽媽，讓網友都大讚她超級漂亮。

李婉華女兒擁有亮麗外型。(圖／翻攝自Natalie的IG)

李婉華和女兒似姐妹。(圖／翻攝自Natalie的IG)

李婉華2003年和加拿大籍股票經紀人李守正秘婚，同年生下大女兒Natalie，並移居加拿大，專心相夫教子，6年後以41歲高齡，再生下雙胞胎兒子，隔年復出在當地為中文電台主持節目《小心華之里》。

直到2018年才重返香港客串電視劇《再創世紀》，重現昔日性感女神的風采，之後她也開設YouTube頻道，常在社群網站分享生活近況，今年6月曾曬出Natalie的畢業照，並透露女兒被選為畢業生代表致詞，想必在校表現相當優異。

李婉華因戲劇《公私三文治》、《卡拉屋企》走紅，之後在1994年電視劇版《金毛獅王》扮演紫衫龍王，絕美扮相被封「最美紫衫龍王」，她也在電影《至尊三十六計之偷天換日》、《蜜桃成熟時2同居關係》等中有性感演出，被譽為「香港最美三級片女星」。