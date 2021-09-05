巴西國家衛生監督局（Anvisa）今天發布聲明說，因1200多萬劑中國科興生技公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在未獲授權的工廠生產，巴西暫停施打這些疫苗。

路透社報導，位在聖保羅的生化醫學研究中心「布坦坦研究所」（Butantan）是科興的合作夥伴，負責科興疫苗在巴西的分裝作業。

但國家衛生監督局表示，昨天接獲布坦坦研究所通知，送抵巴西共25批、1210萬劑的科興疫苗是在未經授權工廠生產。

國家衛生監督局表示，「這間製造廠…未接受檢查，也未獲國家衛生監督局核發上述疫苗的緊急使用授權」，暫停施打是「預防措施，以避免民眾暴露在可能的迫切風險之中」。

布坦坦研究所也告訴國家衛生監督局，同一工廠另17批共900萬劑疫苗，正在送往巴西途中。

這90天禁打期間，國家衛生監督局將尋求檢查這座廠房，針對製造流程的安全性進行更多了解。

巴西今年稍早開始施打疫苗，大部分都是接種科興，之後陸續有來自其他製造商的疫苗供應。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）蒐集的公共數據，巴西完整接種的人口比率約達30%。

巴西今天新增2萬1804例確診，692人病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100905