波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗今（5）日清晨抵達台灣，總統蔡英文表示，加上立陶宛、斯洛伐克、捷克，已有4個歐盟成員國捐贈台灣疫苗，並透過臉書表達感謝。不少網友大喊謝謝波蘭，但也有人提到機師確診一事，直呼「管好邊境好嗎？3+11的教訓還不夠嗎？」

蔡英文指出，這些歐洲國家，都和台灣一樣歷經追求民主自由的過程，跟我們共享同樣的普世價值，也更是台灣齊心抗疫的重要夥伴。而在去年歐洲疫情嚴峻之際，我們曾捐贈100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；今年5月，波蘭也曾捐贈防護衣給台北市政府，協助防疫工作的進行。這些互助行動，不僅展現「台波友好」，也再次彰顯了民主國家間相互扶持、共同抗疫的「善的循環」。

網友紛紛在蔡英文PO文下方留言「謝謝波蘭」，攜手合作、共同防疫，這份患難中的友誼永遠珍藏。但也有不少民眾反應疫苗不足的情況，「光靠捐贈的疫苗但不見提升拖打率有何用？」並批政府，「一直講疫苗夠了，他國捐贈還一直拿！嘴巴說一套，私下做一套」「買疫苗的錢拿去哪裡了？」「捐的比買的多，這代表我們疫苗採購有很大的問題」。

另有人指出，Delta變種病毒已進到台灣，呼籲政府「管好邊境好嗎？3+11的教訓還不夠嗎？留一口飯給老百姓生活」，全民一致隔離14天很難嗎？一定要搞特權弄個「幾加幾」嗎？根本雙標，「捐再多又怎樣，二次都國門破口，政府真的該檢討，別只顧企業老百姓命不管」。