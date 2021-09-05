中國人民銀行副行長陳雨露4日在2021年服貿會金融服務專題展期間舉行的「2021中國國際金融年度論壇」表示，近年來中國堅持自主有序地擴大金融業開放，「在國內相關制度不斷完善的基礎上，在區域和雙邊自貿協定當中，中國金融業開放承諾也逐步轉向負面清單模式。」

陳雨露表示，2018年以來中國共批准了外資在華設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業征信評級支付清算機構。今年上半年境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計1.27兆（人民幣，下同），顯示出中國金融市場的巨大吸引力。

陳雨露說，新形勢對金融業開放提出了更高的要求，中國將會繼續堅持市場化、法制化、國際化的原則，持續深化金融業開放，一手抓好金融業開放承諾的落實，一手加快完善各項制度安排，推動系統性的制度性開放。

他指出，第一，是完善准入前國民待遇加負面清單管理制度，充分發揮好負面清單模式對高水準開放的積極作用。

第二，是優化監管政策，打造良好營商環境。目前中國金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但也要認識到一些監管政策仍有優化的空間。完善相關政策安排可以為外資展業創造更好的環境。

第三，是不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控的水準。與金融業高水準開放的要求相適應，中國將會繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策的工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體的框架。

大陸證監會副主席方星海表示，證監會將進一步推動資本市場制度性開放，便利境外投資者配置人民幣資產；制定交易所熊貓債管理辦法，擴大商品和金融期貨對外開放，探索多元化開放路徑；深化境內外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制；健全境外主體境內發行制度，完善企業境外上市監管制度。

方星海指出，證監會也將進一步發揮香港在中國資本市場開放中的作用，展開全方位多層次的務實合作，完善滬港通機制，豐富滬深港通標的，穩妥做好在香港市場推出A股指數期貨的各項準備工作，支持境內企業赴港上市。