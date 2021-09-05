籃網4日宣布把狄安卓喬丹交易到活塞，他也馬上遭到活塞釋出，準備跟湖人簽下1年260萬美元底薪合約，根據《The Athletic》籃網隨隊記者薛佛爆料，籃網下定決心送走狄安卓喬丹的主因，就是他從來不防守，籃網找他來就是需要他去防守。」

「狄安卓喬丹從來不是適合籃網的選項，從他來到籃網第一天開始就是這樣，當時球隊已有年輕中鋒賈瑞特艾倫，他有足夠潛力成為內線好手，事實上他也做到了，」薛佛說，「狄安卓喬丹也不喜歡當時總教練艾金生，雙方關係相當微妙。」

除了強調狄安卓喬丹來到籃網之後從不防守，薛佛更引用當前籃網狀態說明，「當籃網今年夏天跟布雷克葛瑞芬完成續約，也打算重新找回艾卓吉之後，就已經宣告狄安卓喬丹在籃網的生涯結束了，要知道他在上季季後賽可是一場都沒有打。」

不過薛佛的說法存在部分矛盾，因為狄安卓喬丹生涯兩度入選年度第一隊，也拿過兩次年度籃板王，就算這些獎項都是在效力快艇期間拿下，他的防守績效也不太可能下滑這麼快，說他來到籃網完全沒在防守，或許只是籃網找的藉口罷了。