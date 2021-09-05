中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍」行動，日前與北北桃市議員座談後，趙少康昨晚上南下高雄，與高雄市議會「KK政線」及黃紹庭等高雄市議員會面。國民黨高雄市議員黃紹庭認為，明年高雄市長選戰，國民黨情勢更勝2018年，大有可為。

趙少康指出，看破蔡政府防疫以及疫苗採購政策失敗，已經讓年輕人失望，社會對在野黨的期待更深，「戰鬥藍」這個平台能讓在野互相支援、共同發聲，發揮該有的監督制衡力量。

高雄市議會「KK政線」成員包括李眉蓁、李亞築、陳麗娜、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲等7位市議員，率先響應「戰鬥藍」號召，這次座談，多人對南部的聲音發不出去感到無力，希望透過「戰鬥藍」號召有志之士，提升媒體對南部發展的關注。

趙少康表示，會中也有人強調，國民黨想重返執政，沒有分裂本錢，必須將國民黨的理念、主張，明確傳達給支持者，爭取認同。面對民進黨為在野人士亂扣帽子、動輒發動1450出征，則必須有很強的心理建設，才能堅定前行、為民喉舌。

對於2022地方選舉，黃紹庭表示，期待高雄市再度變天，批評現任市長陳其邁施政成績乏善可陳，甚至比不上陳菊時代，認為明年高雄市長選戰，國民黨大有可為，情勢更勝2018年。

趙少康除了「KK政線」，高雄監督聯盟也是市議會「戰鬥藍」成員，包括邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅、陳玫娟、黃柏霖，近期也將與趙少康面對面溝通，凝聚戰鬥力。