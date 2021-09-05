天道盟太陽會陳姓成員，去年因懷疑小弟偷錢，涉嫌糾眾凌虐小弟5小時致死遭起訴，但檢警查出，陳虐死小弟前的1個月，獨自在家吸笑氣，要回收笑氣瓶的2名工人，幫忙打掃家裡，陳不滿工人動作緩慢，出手毆打，並以工人拒絕一起吸笑氣為由，用鋼瓶痛毆，台北地院先依傷害罪判處陳拘役25日，得易科罰金2萬5000元。至於陳男另涉虐死小弟，涉嫌傷害致死罪案，北院仍在審理中。

陳男被控於去年7月24日凌晨，懷疑廖姓男子偷他老婆30萬元，還盜刷他老婆的信用卡，指使小弟把廖男押到台北市中山區的瑤山宮，用鋁棒、熱熔膠條痛毆廖，陳則坐在沙發上親眼看著小弟痛毆廖男致死，台北地檢署去年依傷害致死等罪起訴陳男及幫眾5人。

事後檢警查出，陳另於去年6月20日晚間，在北市林森北路住處吸食笑氣，見蔡姓2名工人到家裡回收笑氣瓶，要求2人幫忙打掃家裡，陳嫌蔡動作緩慢，毆打蔡頭部。

之後陳要蔡一起吸笑氣遭拒絕，拿起笑氣鋼瓶毆打蔡，蔡報警偵辦，警方到場發現，陳上身赤裸，意識不清，陳辯稱他因吸食笑氣，不記得發生什麼事，檢察官依傷害罪起訴陳。台北地院因陳認罪，判處陳拘役25日，得易科罰金。可上訴。