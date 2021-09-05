中國代表團在東京奧運會上共奪38枚金牌、32枚銀牌、18枚銅牌，中華全國總工會日前決定授予中國國家乒乓球隊、國家跳水隊、國家舉重隊、國家步槍射擊隊4支運動隊全國工人先鋒號，授予獲得奧運金牌的楊倩等45名運動員，以及取得歷史性突破的中國國家田徑隊運動員蘇炳添全國五一勞動獎章。

表彰決定指出，在東京奧運會上，「體育健兒牢記黨和人民囑托，敢於爭先，勇於挑戰，以高昂鬥志、頑強作風、精湛技能勇奪38枚金牌、32枚銀牌、18枚銅牌，實現了運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽，進一步激發了包括廣大職工在內的海內外中華兒女的愛國熱情」。

表彰決定說，「希望受到表彰的集體和個人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢記初心使命，進一步弘揚奧林匹克精神和中華體育精神，在新的起點上超越自我、再創佳績」。

全總此前已授予施廷懋、龐偉、石智勇、馬龍、曹緣、鐘天使、呂小軍7位運動員全國五一勞動獎章，此次不再重覆授予。

獲獎名單為：

全國工人先鋒號

中國國家乒乓球隊

中國國家跳水隊

中國國家舉重隊

中國國家步槍射擊隊

楊倩 （女） 國家射擊隊運動員

侯志慧 （女） 國家舉重隊運動員

孫一文 （女） 國家擊劍隊運動員

王涵 （女） 國家跳水隊運動員

李發彬 國家舉重隊運動員

諶利軍 國家舉重隊運動員

姜冉馨 （女） 國家射擊隊運動員

陳芋汐 （女） 國家跳水隊運動員

張家齊 （女） 國家跳水隊運動員

楊皓然 國家射擊隊運動員

陳雲霞 （女） 國家賽艇隊運動員

張靈 （女） 國家賽艇隊運動員

呂揚 （女） 國家賽艇隊運動員

崔曉桐 （女） 國家賽艇隊運動員

王宗源 國家跳水隊運動員

謝思埸 國家跳水隊運動員

張雨霏 （女） 國家遊泳隊運動員

楊浚瑄 （女） 國家遊泳隊運動員

湯慕涵 （女） 國家遊泳隊運動員

李冰潔 （女） 國家遊泳隊運動員

張一璠 （女） 國家遊泳隊運動員

董潔 （女） 國家遊泳隊運動員

陳夢 （女） 國家乒乓球隊運動員

汪順 國家遊泳隊運動員

朱雪瑩 （女） 國家蹦床隊運動員

王懿律 國家羽毛球隊運動員

黃東萍 （女） 國家羽毛球隊運動員

盧雲秀 （女） 國家帆船帆板隊運動員

鞏立姣 （女） 國家田徑隊運動員

陳雨菲 （女） 國家羽毛球隊運動員

汪周雨 （女） 國家舉重隊運動員

劉洋 國家體操隊運動員

張常鴻 國家射擊隊運動員

鮑珊菊 （女） 國家自行車隊運動員

李雯雯 （女） 國家舉重隊運動員

鄒敬園 國家體操隊運動員

管晨辰 （女） 國家體操隊運動員

全紅嬋 （女） 國家跳水隊運動員

孫穎莎 （女） 國家乒乓球隊運動員

王曼昱 （女） 國家乒乓球隊運動員

劉詩穎 （女） 國家田徑隊運動員

許昕 國家乒乓球隊運動員

樊振東 國家乒乓球隊運動員

徐詩曉 （女） 國家皮劃艇隊運動員

孫夢雅 （女） 國家皮劃艇隊運動員

蘇炳添 國家田徑隊運動員