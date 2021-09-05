古坑鄉朝陽村大埔社區推出的「慢遊筍友部落」農村小旅行，第一站就是割筍。（張和賢提供）

割筍活動對都市家長與小孩是非常新鮮的體驗。（張和賢提供）

古坑鄉朝陽村大埔社區今年再推「慢遊筍友部落」農村小旅行，與鄰近的樟湖村及華南村合作，從9月中旬到10月連續推出7梯次小旅行，體驗割筍、醃漬醬筍、藍染、沖泡咖啡的農村特色，9月18日的第一梯次30人已經額滿。

朝陽村大埔社區盛產麻竹筍，社區居民近年來參與農村再生計畫，除把農業生產升級為農產加工，並逐步推動社區小旅行，村內設了一座「大埔客棧」，社區居民自稱「最佳筍友」。

去年大埔社區與具有藍染、茶葉特色的樟湖村推出農村之旅，外地來的親子遊客口碑很不錯，今年再度攜手合辦小旅行，並首度與擁有咖啡教學特色的華南社區合作，7梯次小旅遊中的最後2梯次將在割筍、醃醬筍後將體驗手沖咖啡。

大埔社區理事長張和賢說，農村生活對現代小孩是很新鮮的，7個梯次的小旅行的第一站就是到筍園割筍、剝筍殼，用鹽巴醃漬醬筍帶回家，3個月後才能打開食用，有期待的趣味；樟湖村的藍染則是靠手工變化，打開作品的當下就有驚喜。

今年上半年乾旱，古坑鄉筍園長不出筍子，被列為天然災害現金救助項目，幸好下半年雨水豐沛，雨後「夏」筍十分充足，張和賢說「筍子絕對夠割！」

「慢遊筍友部落」農村小旅行原訂7月舉行，等到疫情趨緩才推出，將於9月18日、19日及10月2日3日舉行，可自選大埔-樟湖或大埔-華南路線，原價1600元，今年只要500元，12歲以下小孩300元。

今年延後辦理之故，剛好遇到白鷺鷥遷徙季節，將有機會在樟湖村的天空與成群的白鷺鷥相遇，9月18日在舊樟湖國小校園將有一場白鷺鷥音樂會。

張和賢說，第一梯次的大埔-樟湖小旅行已經30人額滿，其餘各梯次也都已有人報名，活動為一日遊，當天來回不住宿，防疫之故用餐都是套餐，原本每梯次40人也降為30人，報名電話是（05）5829725。