財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑(中)與國立故宮博物院書畫文獻處研究員暨科長劉國威對談。(夏荆山文化藝術基金會提供)

近期台灣藝文活動逐漸復甦,蘇富比藝術學院首次在台合作計畫「蘇富比 x 夏荊山東方藝術」所舉辦的「蘇富比國際藝術沙龍講座」暨結業儀式也於近日落幕,由計畫主持人暨基金會執行長趙忠傑博士代表官方倫敦蘇富比藝術學院頒贈國際認證結業證書。

9月3日及4日連續兩天舉辦的講座,首先3日下午邀請了倫敦大學亞非學院歷史、宗教哲學院院長Ulrigh Page,以「Buddhas for the World:Amitābha and Bhaisajyaguru」為題,以夏荊山佛畫之〈阿彌陀佛〉和〈藥師琉璃光如來〉為例說明。

另邀請到「2020 亞洲當代藝術之最:年度亞洲最佳藝術經理人」香港豪瑟沃斯畫廊資深總監蔡荔馨以「Art is a lifestyle」為核心,切入豪瑟沃斯畫廊(Hauser & Wirth)運營策略與策展理念;蔡荔馨也分享了她在18歲時受到夏荊山大師佛畫的感召,對未來走入藝術領域產生很大的影響。當天現場嘉賓,帝圖科技文化公司總經理劉家蓉表示,非常期待「蘇富比與夏荊山東方藝術計畫」,讓台灣與國際交流有更多的可能性。

4日下午講座基金會邀請到國際知名藏傳佛教學者、國立故宮博物院書畫文獻處研究員暨科長劉國威,以「如何欣賞藏傳佛教的唐卡藝術」進行演講,深入淺出分析脈絡,劉國威並垷場賞析長達九公尺的夏荊山巨幅大作〈千手千眼觀世音菩薩〉,他指出,夏荊山以台北故宮典藏國寶宋代〈千手千眼觀世音菩薩〉為摹本,於高齡85歲重新詮釋恭繪此浩瀚主題,融合漢傳、藏傳佛教特色並加入許多創意巧思,獨具特色。倫敦蘇富比藝術學院亞洲現代與當代藝術總監Katie Hill亦以夏荊山的鍾馗系列為例,與古今中外名家作圖像對比分析,生動有趣。

蘇富比東方藝術計劃主持人趙忠傑博士也宣公,將與嘉義縣政府所合作「夏荊山大師百像鍾馗常設展」於9月23日登場。