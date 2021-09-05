新竹縣一名陳姓婦人日前接獲網友李某的告知，在香港投資彩票中獎，但需會先匯款港幣6萬(約台幣21萬元)，才能領取中獎的彩金台幣400萬，陳婦深信不疑，堅持要到郵局匯款，行員察覺有異立即報警，為了避免陳婦上當，警方當下還致電詐騙集團，用台語痛斥「少年郎不要整天騙阿婆」，讓陳婦驚覺「香港人怎麼聽得懂台語」，打消匯款念頭。

此案發生於橫山警分局芎林分駐所轄區，該所2名警員李承祐、吳旻珊，日前巡邏時，接獲郵局告知有民眾疑似遭詐騙要匯款，警方到場時，發現陳姓婦人在女兒陪伴下，堅持要將21萬匯往李姓網友提供的戶頭。

警方表示，陳婦疑似透過Line認識李姓網友，李告知陳婦在香港投資彩票中獎，但要先匯款21萬才能領取400萬獎金，且詐騙集團還用粵語告知，使陳婦深信自己中獎。

陳婦的女兒、郵局行員均懷疑這是詐騙手法，行員甚至當場報警，警方到場後也婉言相勸，陳婦雖同意取消匯款，但警方為了避免陳婦再次上當，轉往其他地區匯款，還當場致電詐騙集團提供的電話，用台語痛斥對方「少年郎不要整天騙阿婆」，對方則立即掛掉電話。

陳婦因此開始懷疑，「香港人怎麼聽得懂台語」，也懷疑為詐騙集團所為，打消匯款念頭。警方也呼籲民眾，接獲疑似詐騙電話，務必反覆求證，切勿提供個人金融帳戶資訊，以免失財。