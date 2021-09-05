22歲台、捷克混血的羅姓女模4日近11時許，被發現從社區大樓高處墜落，卡在外牆的管道上斷氣，遺體已送殯儀館待檢察官相驗。據悉，羅女生前時常在IG抒發負面情緒，更指控丈夫是殺人兇手，還有一名自稱羅女母親的網友指證女兒遭精神虐待。

羅女（舊名：陳OO）有張招牌高級厭世臉，在模特兒圈頗有知名度，IG擁有3.1萬追蹤，曾拍過知名時尚雜誌、參加綜藝節目《同學來了》，受邀拍某樂團MV時，在影片中搖呼拉圈的美貌，被盛讚仙氣十足，有「呼拉圈女神」的美名。

羅女五官深邃、皮膚白皙，在模特兒圈頗有知名度。（圖／羅女IG）

但羅女精神狀況似乎不佳，常常在IG抒發情緒低落的動態，去年6月坦言：「說真的，我也想像你們說的，是假的憂鬱、恐慌、焦慮，但其實不是，我只要身上沒鎮定劑我就會很緊張，發作時也只想傷害自己，讓痛能感覺自己還活著。常常在想，我每天要吃的藥將近20顆，靠藥活著，好痛苦啊。」隨著時間軸推進，憂鬱症的情況疑加劇，今年7月羅女更在筆記本透露想輕生，感嘆自己很想當正常人但不如願。

22歲羅女很早婚，去年閃嫁交往4天的同年張男，辦了一個小型結婚派對慶祝，未料卻是悲劇的開端，羅女生前在IG限時動態指控：「我只想跟大家說，今天我死，是張OO（丈夫名）害的，我要海葬，掰掰」，另一名自稱羅女母親的網友則在霸社爆料女兒長期被夫家精神凌虐，被威脅若去大陸念書將公開裸照、老公射後不理得去酒店掙錢拿小孩，羅母感嘆：「我女兒跟他一年半病情越來越嚴重，老是威脅她，我今年一直支援，而且說好了復學，誰知道人就這樣走了。渣男家人從來就當我女兒是壞女人，我才說他害我女兒死亡原因。」

羅女生前直指張姓丈夫是害死她的兇手。（圖／羅女IG）

自稱羅女母親的網友在霸社控訴女婿是殺人兇手。（圖／PTT）

自稱羅女母親的網友在霸社控訴女婿是殺人兇手。（圖／PTT）

自稱羅女母親的網友在霸社控訴女婿是殺人兇手。（圖／PTT）

自稱羅女母親的網友在霸社控訴女婿是殺人兇手。（圖／PTT）

警方初步調查羅女墜樓案，沒有發現可疑物品，暫排除外力介入，不排除是失足墜樓。羅女遺體已移至殯儀館，等待檢察官相驗，警方也將等羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

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