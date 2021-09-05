吳男酒後騎車自撞路邊轎車，自己受傷，被警方測出酒測值超過0.81毫克，被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名吳姓外送員下班後和友人小聚，5日清晨酒後騎車返家，吳男友人一度傳訊要他小心，但吳男還沒讀就因不勝酒力自撞路邊1輛自小客車，巨大撞擊力，讓吳男噴飛倒地，左肩骨折、身體多處擦傷；吳男辯稱只喝了2瓶啤酒，結果被警方測出超過0.81毫克，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

三民第一分局哈爾濱派出所警方5日清晨4時31分許接獲民眾報案，指漢口街和漢中街口有1起騎士擦撞路邊停放自小客車又自摔的交通事故；警方到場了解，從事外送員的27歲吳姓男子，下班後和友人歡聚，喝了一整夜，直到清晨仗著酒意騎車返家，當時友人一度勸誡，但吳男不聽勸，執意騎車上路。

吳男騎車返家途中，友人擔心一度傳訊告誡「路上小心」，但吳男還來不及讀訊息，就先自撞路邊1輛自小客車，整個人噴飛後慘摔在地，當場左肩骨折、身體及手腳多處擦傷，救護員到場先將吳男送醫治療。

警方隨後到院對吳男進行初步偵訊，並實施酒測，結果酒測值超過0.81毫克，吳男辯稱只是在公園喝了2瓶啤酒，警方未採信其說詞，訊後依公共危險罪嫌送辦。

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