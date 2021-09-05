大立光（3008） 今日公布8月合併營收40.12億元，月成長5.47％，創下今年元月以來的新高，惟仍呈年減20.29％，另累計前8月合併營收297.45億元，亦較去年同期衰退16.28％，不過隨著拉貨旺季到來，大立光預期9月拉貨動能會比8月好。

就8月的產品組合言之，20M（百萬畫素）以上的產品佔一至二成，10M以上產品佔四至五成，8M產品佔比不到一成，其他產品佔三至四成。