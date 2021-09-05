迎旺季 大立光9月拉貨動能會更好 11:382021/09/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008） 今日公布8月合併營收40.12億元，月成長5.47％，創下今年元月以來的新高，惟仍呈年減20.29％，另累計前8月合併營收297.45億元，亦較去年同期衰退16.28％，不過隨著拉貨旺季到來，大立光預期9月拉貨動能會比8月好。 就8月的產品組合言之，20M（百萬畫素）以上的產品佔一至二成，10M以上產品佔四至五成，8M產品佔比不到一成，其他產品佔三至四成。 台北運動中心不友善 輪椅族難健身 氣候影響 台南紅葉公園紫斑蝶剩1／10 #大立光 #拉貨動能 #合併營收 #旺季 #會更好 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 波蘭贈40萬劑AZ 最快今抵台 04:102021/09/05 生活新聞 大谷117球奪第9勝 退場前飆160 04:102021/09/05 運動天地 李鎮宇專欄－從央行政策納入氣候變遷談ESG 04:102021/09/05 財經要聞 梨山迎旅遊旺季 淨街清出3噸垃圾 04:102021/09/05 地方新聞 立陶宛外長 籲歐盟團結應對中國 04:102021/09/05 產業財經 漲價＋天災催化 塑化旺季更旺 04:102021/09/05 財經要聞 中彰就博會 王惠美籲加薪留才 04:102021/09/05 地方新聞 鋁電Q4看漲 紡織業兩樣情 04:102021/09/05 財經要聞 人事異動站 8月27日至9月2日 04:102021/09/05 產業．科技 彰化家扶頒750萬助學金 分享上進故事 04:102021/09/05 地方新聞 iPhone13新機要來了！iPhone12售價大跳水：便宜快9千 10:472021/09/05 科技 財經熱門新聞 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 台股3次暴殺 PTT鄉民「無腦買0050」獲利曝光：太扯了 - 財經 突破張忠謀防線 台積電無預警全面漲價 前主管點破關鍵 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 視為敵人難合作 凱瑞訪中鎩羽 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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