基隆30多歲已婚吳姓男子於前年暑假認識一名14歲少女，雙方互有好感，留下彼此聯絡方式，並於同年9月中旬至10月中旬，發生3次性關係，吳男妻子意外發現2人對話紀錄，告知少女家人報案。基隆地院近日審結，依對未滿14歲女子性交，共3罪，處有期徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，吳男與妻子共同養育一名未成年女子，早上從事物流工作，晚上在超商從事大夜班工作。前年7月，吳男於超商上班時，搭訕一名就讀國中二年級少女，雙方互相留下聯絡方式，多次聯繫後產生感情，演變為情侶關係，同年9月早上6點多，吳男帶少女到家中發生第1次性關係，再將少女送往學校上課。

檢警調查，前後總計發生3次關係，直到吳男妻子發覺丈夫手機通訊紀錄有異，立即告知少女母親報案，事情才曝光。檢方偵訊後，依對未滿14歲女子性交罪將吳男起訴。

基隆地院近日審結，法官審酌，吳男未對少女施以強迫、脅迫、利誘等不法手段違反少女意願，始終坦承犯行，且和少女家屬調解成立，另一方面也自行修復家庭裂痕，與妻子共同養育一名未成年子女，迄今仍維持婚姻關係，犯後態度良好等情狀，依3罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

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