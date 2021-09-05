長榮機師確診，其中有機師的兒子也染疫，中央發送百萬封警示簡訊，台北市副市長黃珊珊5日指出，市長柯文哲指示聯合醫院不限人數盡量篩檢，讓民眾安心，她強調，接下來這2星期才是大挑戰，如果病毒可以鎖在第1圈與第2圈的集中檢疫所，才能鬆一口氣。

中央昨發送百萬封警示簡訊，北市府預估今天7大院區採檢站應該會爆滿，黃珊珊今天臉書發文指出，柯文哲要求聯醫今天不限人數盡量做篩檢，讓民眾安心。

根據北市衛生局統計，截至今天上午9時，昨天7家醫院公費PCR篩檢總預約人數1028人，實際執行數937人皆是陰性。

黃珊珊表示，大家好不容易慢慢回到正常生活，但最近好像又回到5月初的噩夢，上次華航諾富特案件爆發造成國內大傳染，台北、新北成為重災區，這一次是更可怕的Delta變種病毒，世界各國6、7成以上打了2劑疫苗都還無法完全控制，確診個案數量又回到跟打疫苗前差不多的高峰期，世界都還在燒，台灣也不可能完全鎖的住，只能面對它並努力解決它。

她說，這一次機師的第1圈與第2圈對象很多，台北有接獲通報第1圈接觸者有2處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列，目前為止都在密切監控中，第2圈也是一樣，只是台北還有些是第3圈，目前持續注意監控。

黃珊珊強調，中央同時發100萬封簡訊讓人不安，每天檢驗量能也很難短時間消化，大家先不要恐慌，可以先買快篩劑自篩，也可以到台北市7大院區採檢，做好防護、減少群聚、戴口罩、勤洗手比打疫苗更重要。