青年實習生與溪洲社區合作推出「土地公溪遊記」成果展。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

青年實習生與溪洲社區合作推出「土地公溪遊記」成果展，結合數位科技開發手機遊戲。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中神岡區溪洲社區號稱土地公廟密度全國最高，3.74平方公里擁有大小26座土地公廟，台中市文化局今天表示，今年媒合青年實習生與溪洲社區合作推出「土地公溪遊記」成果展，學生結合數位科技開發手機互動遊戲，探索土地公廟文化與故事，並邀請在地藝術家展出油畫創作，青銀共創戶別苗頭。

土地公是台灣地方庇佑鄰里的守護神，最親民的信仰文化。台中市文化局社造輔導平台計畫主持人楊玉如表示，溪洲社區由農村發展而來，傳承傳統「田頭、田尾土地公」信仰，農民在自家田地設置簡單的小型石棚式土地公祭拜，祈求平安、豐收，隨著社會轉型，附近中小型工廠林立，廠家也在廠房或住處設公廟式的土地公廟，形成社區土地公廟眾多的盛況。

溪洲社區理事長王明洲表示，社區面積為3.74平方公里，共有26座大小土地公廟，號稱全國土地公廟最密集社區，3名大學實習生走進社區帶來更多創意與活力，希望新生代參與，帶動社區居民共同推動在地文化藝術。

參與學生黃瑜婷表示，進入社區後，才發現土地公廟的形式隨著時代變遷而有所不同，也各有故事，透過「土地公溪遊記」策展，將溪州社區土地公信仰這項「活的文化」，介紹給更多民眾。

台中市文化局指出，青年實習生今年暑假透過「青年社群行動平台計畫」媒合進入溪洲社區，並以學習成果推出「土地公溪遊記」成果展，還結合數位科技開發手機遊戲，互動探索土地公廟故事及在地豐富人文樣貌。此外，並邀請在地藝術家張益煌、李錦鳳與陳滿足展出油畫創作，在溪州社區發展協會活動中心展至10月5日。