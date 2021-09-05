小花蔓澤蘭行動劇以生動活潑的方式介紹除蔓三步驟。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處長張弘毅及三河局課長齊心拔蔓。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

拔蔓志工將拔除的小花蔓澤蘭裝袋。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

100多名拔蔓志工合力剷除1166.5公斤小花蔓澤蘭。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

農委會訂定9月第1個星期六為小花蔓澤蘭全國防治日，東勢林區管理處攜手台中市清水區高北里、高南里、水利署第三河川局及台灣美光公司等單位，在清水區高美濕地旁舉辦「齊除蔓‧全民讚」110年度小花蔓澤蘭防治啟動日活動，帶領著大朋友、小朋友百餘人，合力剷除1166.5公斤小花蔓澤蘭。

活動一開始由親子志工進行小花蔓澤蘭行動劇表演，以生動活潑的方式介紹開花前拔最省事、人工拔除最有效、拔淨裝袋最妥當等小花蔓澤蘭防除三步驟。「除蔓競賽」參賽者卯足全力拔蔓，「高北高南聯隊」以226公斤拿下第1名，獲得正隆后里分公司贊助的環保衛生紙。

東勢林管處長張弘毅表示，林務局自2001年起，開始推動「小花蔓澤蘭防治工作」，至2020年止，台中市的受害面積由最高峰1300公頃，降至208.7公頃，防治已見成效。

東勢處自8月起辦理一系列小花蔓澤蘭宣導及收購活動，並於雙崎及麗陽工作站設置收購點，收購金額無上限，以每公斤5元的價格收購小花蔓澤蘭及香澤蘭，希望在10月開花繁殖前，能儘量移除以控制其族群分布。