資深媒體人趙少康發起「戰鬥藍」行動，日前與北北桃市議員座談後，趙昨晚上南下高雄，與高雄市議會「KK政線」議員會面。趙少康指出，戰鬥藍南北串連、團結一致，發揮該有的監督制衡力量。

趙少康今（5日）在臉書發文表示，自己昨天南下高雄，與「KK政線」成員及黃紹庭等高雄市議員會面。蔡政府防疫及疫苗採購的政策失敗，不只讓民眾困頓辛苦，更讓年輕人失望，這個時候社會對在野黨有更多期望，大家也希望能夠透過「戰鬥藍」傳遞積極、正向的力量，互相支援、共同發聲，發揮該有的監督制衡力量。

高雄市議會「KK政線」成員包括李眉蓁、李亞築、陳麗娜、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲等7位市議員，趙少康指出，他們率先響應自己提出的「戰鬥藍」號召，這次座談，多人對南部的聲音發不出去感到無力，希望透過「戰鬥藍」號召有志之士，提升媒體對南部發展的關注，同時自己也會盡一己之力協助這些議員，讓他們的聲音被更多人聽見。

趙少康稱，「KK政線」跟他分享高雄現況的同時，也強調國民黨想重返執政，沒有分裂本錢，必須將國民黨的理念、主張，明確傳達給支持者，爭取認同。面對民進黨為在野人士亂扣帽子、動輒發動1450出征，則必須有很強的心理建設，才能堅定前行、為民喉舌。