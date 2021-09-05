羅女母親發文哀悼。（翻攝臉書）

年僅22歲的台灣、捷克混血羅姓女模，失蹤2天後，4日晚間被發現墜落北市住處大樓，卡在外牆身亡，警方初步調查排除外力介入。羅母悲痛在臉書發文「我再也沒有快樂了」，更一直勸女兒離開，但女兒卻說「人生被渣男毀了，沒有未來」。

據了解，羅女的張姓丈夫2日曾打110，指妻子心情不好、情緒不穩，請警方到場了解，不過警方當時沒有找到羅女。直到4日晚間近11時，社區人員發現排煙管附近設備毀損，進而發現遺體，警消獲報到場，確認是羅女。

羅女母親今天（5日）凌晨在臉書悲痛發文：「我的女兒羅OO原名陳OO今天走到另一個世界，我再也沒有快樂了，悲痛」；11時又再發文：「OO！沒有妳我怎麼活，妳答應過我的」。

另據ETtoday新聞雲報導，羅母指出，女兒酒店陪酒一事，被傳得很難聽，但其實是因為「她有渣男家的小孩，可是渣男家完全不管」，所以女兒只好自己賺錢將小孩拿掉，但此事還被渣男一直損，控對方「沒錢給老婆還用老婆的錢還嫌髒」。

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