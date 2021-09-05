行政院長蘇貞昌今5日上午到嘉義縣，宣布嘉義科學園區落腳台糖太保農場。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區未來可創造5700個就業機會，年產值380億元。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區未來可創造5700個就業機會，年產值380億元。（呂妍庭攝）

嘉義科學園區未來可創造5700個就業機會，年產值380億元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義科學園區未來可創造5700個就業機會，年產值380億元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

行政院長蘇貞昌今5日上午到嘉義縣，宣布嘉義科學園區落腳台糖太保農場，未來嘉義科學園區將導入區塊鏈、無人機等數位智慧科技產業，可創造5700個就業機會，年產值380億元，嘉義縣長翁章梁喜迎好消息，說對嘉義來說，這是天大地大的大事情。

蘇貞昌去年12月19日宣布，將在嘉義縣設科學園區，經科技部南科管理局評估選址，從4個台糖土地優先選定這塊位於太保市，靠近故宮南院、六腳鄉蒜頭糖廠的台糖太保農場，原交大預定地，今蘇貞昌特地南下視察太保農場現況，宣布嘉義科學園區正式定案、開發，還說他領導團隊非常有效率「衝衝衝」，還提前1個月定案宣布。

佔地約88公頃的嘉義科學園區，園區定位將朝精緻、智慧、永續園區規畫，將建構前瞻數位醫療、智慧農業及精準健康及智慧載具等產業聚落，並透過高鐵等交通便利性，連結其他科學園區，同時園區也將籌設一間從幼兒園到高中的實驗中學，提升生活機能，吸引優秀人才到嘉義就業。

今包括翁章梁、科技部長吳政忠、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴、嘉義縣議長張明達等多位議員、鄉鎮長、縣府團隊都到場，翁章梁說，嘉義正在轉型成農工大縣，未來科學園區尖端科技大廠量能進駐，將帶動地區形成產業群落，讓中小企業加入旗艦大廠供應鏈，有助嘉縣的轉型與經濟發展。